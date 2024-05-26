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Депутат Затулин: желание Грузии вернуть Абхазию к 2030 году — оправдание перед Западом

Депутат Затулин: желание Грузии вернуть Абхазию к 2030 году — оправдание перед Западом

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна намерена вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию к 2030 году, связано с желанием продемонстрировать свой патриотизм, а также оправдаться перед Западом.

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