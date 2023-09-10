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До 5 000 рублей: пенсионеров обрадовали плюсом на карту в эти 5 дней – кому придет прибавка

До 5 000 рублей: пенсионеров обрадовали плюсом на карту в эти 5 дней – кому придет прибавка

Пенсионеров обрадовали плюсом на карту. В ближайшие пять дней сентября пожилые россияне увидят на своих счетах хорошую прибавку, однако для этого необходимо подходить под все важные условия, о которых подробно сообщает Социальный фонд страны.

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