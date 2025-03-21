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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Я в небольшом шоке. Поверить не могу, что нам удалось выиграть поул к спринту»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, в которой ему удалось показать лучшее время и завоевать первое место на старте завтрашнего заезда.

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