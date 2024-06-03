АР: Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу с необъявленным визитом

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Леонид Ла Рошель

Это прорыв в дипломатии... Филиппины и Сингапур были так озадачены положением дел вна усраине, так озабочены, что аж кушать не могли...Но теперь всё изменилось, Володымыр (не Красно Солнышко) Припудренный Носик лично пригласил на очередное "по3,14здеть о своих влажных фантазиях"... Теперь усраина семимильными шагами пойдёт... на..уй...