Владимир Зеленский в воскресенье, 2 июня, поздно вечером прилетел на Филиппины. В столицу Филиппин Манилу украинский лидер прибыл с необъявленным визитом, передают в понедельник Reuters и Associated Press (AP).
АР: Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу с необъявленным визитом
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Это прорыв в дипломатии... Филиппины и Сингапур были так озадачены положением дел вна усраине, так озабочены, что аж кушать не могли...Но теперь всё изменилось, Володымыр (не Красно Солнышко) Припудренный Носик лично пригласил на очередное "по3,14здеть о своих влажных фантазиях"... Теперь усраина семимильными шагами пойдёт... на..уй...
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