Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Потапчик
    Считаю не допустимым носить хиджаб в общественных местах! Если депутат так переживает, то пусть сам носит хиджаб в...Делимханов поясни...
  • Eduard
    Это не территории Украины,когда эти территории были Украины не было!DikGAZETE: после ...
  • Eduard
    Если бы игра шла по правилам и Янукович честно избраный был у власти.Никакой войны бы не было.НАТО И ЕС вообзе аыеры ...Миршаймер: ответс...

АР: Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу с необъявленным визитом

АР: Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу с необъявленным визитом

Владимир Зеленский в воскресенье, 2 июня, поздно вечером прилетел на Филиппины. В столицу Филиппин Манилу украинский лидер прибыл с необъявленным визитом, передают в понедельник Reuters и Associated Press (AP).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Это прорыв в дипломатии... Филиппины и Сингапур были так озадачены положением дел вна усраине, так озабочены, что аж кушать не могли...Но теперь всё изменилось, Володымыр (не Красно Солнышко) Припудренный Носик лично пригласил на очередное &quot;по3,14здеть о своих влажных фантазиях&quot;... Теперь усраина семимильными шагами пойдёт... на..уй...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх