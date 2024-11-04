Иерей и имам поздравили бойцов на СВО с Днем народного единства

Священнослужители Центрального военного округа иерей Роман Чебоненко и имам Исмагил Газизов посетили подразделение, работающее на красноармейском направлении спецоперации, и поздравили бойцов ВС РФ с Днем народного единства.
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