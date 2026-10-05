Концерт «Вечер фортепианной музыки. Ольга Иванова»

В программе этого вечера — музыка Бетховена, Шуберта и Брамса в исполнении пианистки Ольги Ивановой. Концерт входит в серию осенних выступлений лауреатов Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко, поэтому в центре внимания окажется сольное фортепианное исполнение и тщательно выстроенная программа.
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