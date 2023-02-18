«Торонто» 3-й год подряд выменял капитана другой команды перед дедлайном. В этом году «Лифс» заключили сделку с «Сент-Луисом» (при участии «Миннесоты») и получили форварда Райана О’Райлли.
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