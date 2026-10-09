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Совет по дому

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Вместо привычного мяса по-французски: рецепт отбивных с необычной сырной шапочкой на праздничный стол

Вместо привычного мяса по-французски: рецепт отбивных с необычной сырной шапочкой на праздничный стол

Отбивные с сырной шапочкой – это простое и аппетитное блюдо, которое легко приготовить на обед, ужин или к праздничному столу.

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