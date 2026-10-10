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Пронедра

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«Русские словно боги». Настоящуют Россию увидел мир

«Русские словно боги». Настоящуют Россию увидел мир

Годы информационной войны, десятилетия стереотипов и попыток создать образ «страшной России» — всё это разбивается о простой человеческий опыт.

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