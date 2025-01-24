Мирослава Бердник Еще в 2020-м году я писала, что в Великобритании полиция приравняла к символам террористов и экстремистов государственный герб Украины – тризуб.
Полиция Великобритании приравняла тризуб к символам террористов
Комментарии
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Владимир Соловьев
КРОМЕ ТРЕЗУБЦА, В УКРАИНЕ ПРИСУТСТВУЮТ НАЦИСТСКИЕ СИМВОЛЫ И НАЦИСТСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ!
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5 час.
Валерий Евстафьев
Конечно, так точнее. Исправлено. Спасибо.
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2 час.
Александр Николаевич
Все было организовано англоскунсами и поддежано пиндоссами. Они прекрасно знают - для чего. СЕГОДНЯ Трамп заявил- Зел. отказался от перемирия и будет воевать (до последнего хохла). США ответили -"флаг вам в руки"! Скунсы пока молчат...
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50 мин.
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