Полиция Великобритании приравняла тризуб к символам террористов

Александр Николаевич

Все было организовано англоскунсами и поддежано пиндоссами. Они прекрасно знают - для чего. СЕГОДНЯ Трамп заявил- Зел. отказался от перемирия и будет воевать (до последнего хохла). США ответили -"флаг вам в руки"! Скунсы пока молчат...