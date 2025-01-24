Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Почему 240 тыс враждебных абхазов Россия содержит на бесплатных для них электричестве и газе, а полмиллиона своих При...В «Газпроме» сочл...
  • Александр Николаевич
    Все было организовано англоскунсами и поддежано пиндоссами. Они прекрасно знают - для чего. СЕГОДНЯ Трамп заявил- Зел...Полиция Великобри...
  • Галина Бурля
    А был ли мальчик?...О чертовщине в Ку...

Полиция Великобритании приравняла тризуб к символам террористов

Полиция Великобритании приравняла тризуб к символам террористов

Мирослава Бердник Еще в 2020-м году я писала, что в Великобритании полиция приравняла к символам террористов и экстремистов государственный герб Украины – тризуб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
КРОМЕ ТРЕЗУБЦА, В УКРАИНЕ ПРИСУТСТВУЮТ НАЦИСТСКИЕ СИМВОЛЫ И НАЦИСТСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ!
Ответить
5 час.
Валерий Евстафьев
Конечно, так точнее. Исправлено. Спасибо.
Ответить
2 час.
Александр Николаевич
Все было организовано англоскунсами и поддежано пиндоссами. Они прекрасно знают - для чего. СЕГОДНЯ Трамп заявил- Зел. отказался от перемирия и будет воевать (до последнего хохла). США ответили -&quot;флаг вам в руки&quot;! Скунсы пока молчат...
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх