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Царьград

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Дени Байсарова отправили на СВО. Оказалось, он в Москве - дал интервью

Дени Байсарова отправили на СВО. Оказалось, он в Москве - дал интервью

В 2026 году 28-летний Дени Байсаров — младший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой — неожиданно оказался в заголовках СМИ.

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