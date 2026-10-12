Дени Байсарова отправили на СВО. Оказалось, он в Москве - дал интервью

В 2026 году 28-летний Дени Байсаров — младший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой — неожиданно оказался в заголовках СМИ.
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