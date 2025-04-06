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Царьград

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Москва ожидает до 25 см снега: прогноз погоды от синоптика Ильина

Москва ожидает до 25 см снега: прогноз погоды от синоптика Ильина

Синоптик Александр Ильин из центра «Метео» прогнозирует до 25 см снега в Москве к 8 апреля, с основными снегопадами в воскресенье и понедельник.

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