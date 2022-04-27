В Белом доме оценили вероятность поездки Байдена на саммит G20

Администрация Соединённых Штатов Америки продолжает вести консультации с председательствующей в G20 Индонезией на фоне участия РФ в запланированном на ноябрь саммите объединения, однако не подтверждает поездку на мероприятие президента Джо Байдена.
Администрация Соединённых Штатов Америки продолжает вести консультации с председательствующей в G20 Индонезией на фоне участия РФ в запланированном на ноябрь саммите объединения, однако не подтверждает поездку на мероприятие президента Джо Байдена.
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