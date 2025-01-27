В нескольких украинских городах ночью прогремели взрывы

В ряде городов Украины ночью в понедельник, 27 января, прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Так, взрывы шесть раз за ночь прозвучали в городе Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги в Ивано-Франковской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.