Врач-диетолог Жаркова: не существует снижающих уровень сахара в крови продуктов

Диетолог посоветовала не верить спискам продуктов, которые якобы снижают уровень сахара в крови.Врач-эндокринолог и диетолог Полина Жаркова заявила, что существование продуктов, которые снижают уровень сахара в крови – не более чем миф.
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