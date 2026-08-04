По заданию СБУ делал дроны: в Крыму задержали пособника украинских боевиков ФСБ задержала жителя Крыма 1993 года рождения, по заданию украинских .
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По заданию СБУ делал дроны: в Крыму задержали пособника украинских боевиков ФСБ задержала жителя Крыма 1993 года рождения, по заданию украинских .
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