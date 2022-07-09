В Новосибирске виновник ДТП на улице Ипподромская задержан на 48 часов

«Следователем по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, находившийся за рулём автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия», - сообщила представитель ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.