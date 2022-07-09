Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Что этот колкер натворил? Если начали писать статью, то она должна быть полностью понятна.В Новосибирске пр...
  • Анатолий
    Проверить наших силовиков на предмет соответствия имущества их зарплатам!!!!Особое внимание МВД, СК, ФСБ.Женщину-генерала ...
  • Валерий Янаров
    130 ударов? Мне нужно 2 перочинным ножиком с лезвием 3 сантиметраУбил подругу и 35...

В Новосибирске виновник ДТП на улице Ипподромская задержан на 48 часов

В Новосибирске виновник ДТП на улице Ипподромская задержан на 48 часов

«Следователем по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, находившийся за рулём автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия», - сообщила представитель ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх