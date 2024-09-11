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Microsoft запустила новый тариф Game Pass Standard за $15 в месяц! Что нового: • Доступ ...

Microsoft запустила новый тариф Game Pass Standard за $15 в месяц! Что нового: • Доступ ...

Forwarded From IRONGAMES.ru – купить игры дёшево и быстро Microsoft запустила новый тариф Game Pass Standard за $15 в месяц! Что нового:• Доступ к сотням игр из каталога Game Pass• Мультиплеер на консолях Xbox• Акции и скидки для подписчиковНо есть нюанс - без релизов первого дня Теперь у Game Pass 4 тарифа:1️⃣ Xbox Game Pass Core - $9.

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