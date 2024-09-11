Forwarded From IRONGAMES.ru – купить игры дёшево и быстро Microsoft запустила новый тариф Game Pass Standard за $15 в месяц! Что нового:• Доступ к сотням игр из каталога Game Pass• Мультиплеер на консолях Xbox• Акции и скидки для подписчиковНо есть нюанс - без релизов первого дня Теперь у Game Pass 4 тарифа:1️⃣ Xbox Game Pass Core - $9.