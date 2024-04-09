В Подмосковье сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки около 1,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержали 20-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве.
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