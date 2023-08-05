В июне текущего представители турецкого Минздрава заключили сделку с Украиной о поставке в Стамбул вагона-рефрижератора с человеческими частями тела и органами, которые, как правило, применяют в трансплантологии.
Турция скупает органы погибших солдат ВСУ
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
https://youtu.be/jcfPs5XwgsU
Фашисты били детей и выкачивали из них кровь. История войны глазами пятилетнего мальчика
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11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Сейчас в детском лагере "Азов" идёт процесс отбора крови у украинских детей для нужд ВСУ.
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11 час.
lora karlash
Все это продолжается с 2014( и на только военные идут в расход(
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2 час.
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