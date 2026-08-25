"Учебный год — как новая работа": барнаульский эксперт — о том, как настроиться на школу

Профориентолог и педагог Анна Старовойт поделилась советами, как помочь ребенку без стресса начать учебу и сохранить нервную систему родителей Многие родители перед 1 сентября переживают не меньше детей: хочется дать ребенку все самое лучшее, чтобы он хорошо учился и нашел свое место в жизни.