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Совбез России назвал политику стран Запада угрозой: события ночи 3 июня

Совбез России назвал политику стран Запада угрозой: события ночи 3 июня

Совет безопасности России уделяет приоритетное значение противодействию угрозам, связанным с терроризмом, оргпреступностью и политикой ряда государств Запада по дестабилизации ситуации в стране, в том числе с помощью технологий цветных революций.

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