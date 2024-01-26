Виктория Боня обвинила Веру Брежневу в эскорте

Телеведущая Виктория Боня назвала цену за эскорт-услуги певицы Веры Брежневой. Боня рассказала, что в 2011 году исполнительница соглашалась на свидания с состоятельными мужчинами за 100 тысяч долларов и дорогостоящий подарок.