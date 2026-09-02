Цена на газ в Европе пробила рубеж в $900 впервые с конца 2022 года

В ходе сегодняшних торгов на ведущих европейских сырьевых биржах был зафиксирован многолетний рекорд роста цены на газовые фьючерсы.
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