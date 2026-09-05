Российскую теннисистку Мирру Андрееву обвинили в рекламе онлайн-казино, передает Mash на спорте.Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) начало проверку мероприятия, на котором присутствовали Мирра Андреева, Арина Соболенко и Анна Калинская.