Мы дальше играем в советский интернационализм или начинаем думать о национальных интересах и своих людях

Caltar

"Всё произошедшее является логическим продолжением крестопада: если само государство стесняется христианских символов, то приезжие из Средней Азии и Закавказья тем более их терпеть не будут, толерантности и терпимости, а тем более уважения от них ждать не стоит.",зато как любят трындеть все о каком-то "русском мире",особенно о зарубежном,в то время как внутри страны скоро ничего от него не останется! Скоро ВВП собирается в прямом эфире "пообщаться" с народом,но скорее всего ни одного слова о неприкасаемых "специалистах" и "соотечественниках" ,от туда же, не прозвучит,так как эта проблема в Кремле никого не трогает!.. Скоро выборы,всего чуть больше четырёх месяцев осталось,но от "гаранта" ни хрена не слышно ничего по этой проблемы или он не считает это за неё,а значит и нам не че об этом скулить? В России как бы никто кроме Бастрыкина,да парочки депутатов, и не занимается оборзевшими ушлёпками,а наоборот только крышуют их!