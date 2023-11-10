Вести.UZ Не пора ли завязывать с советской "дружбой народов" В магаданском поселке Ола задержали 37-летнего узбека-таксиста.
Мы дальше играем в советский интернационализм или начинаем думать о национальных интересах и своих людях
Комментарии
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Наталия
Не только мигранты, но и многие наши российские, традиционно мусульманские республики, стараются жить не по российским законам, а по своим законам ислама, становясь совсем не СВЕТСКИМИ "государствами в государстве". Причем этот процесс идет по нарастающей, создавая реальную угрозу целостности России.. Реальные угрозы существуют не только от внешних мигрантов, но и внутри страны.
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1 д.
Caltar
"Всё произошедшее является логическим продолжением крестопада: если само государство стесняется христианских символов, то приезжие из Средней Азии и Закавказья тем более их терпеть не будут, толерантности и терпимости, а тем более уважения от них ждать не стоит.",зато как любят трындеть все о каком-то "русском мире",особенно о зарубежном,в то время как внутри страны скоро ничего от него не останется! Скоро ВВП собирается в прямом эфире "пообщаться" с народом,но скорее всего ни одного слова о неприкасаемых "специалистах" и "соотечественниках" ,от туда же, не прозвучит,так как эта проблема в Кремле никого не трогает!.. Скоро выборы,всего чуть больше четырёх месяцев осталось,но от "гаранта" ни хрена не слышно ничего по этой проблемы или он не считает это за неё,а значит и нам не че об этом скулить? В России как бы никто кроме Бастрыкина,да парочки депутатов, и не занимается оборзевшими ушлёпками,а наоборот только крышуют их!
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1 д.
Caltar
Хоть чего-то в оправдание харанта можно услышать,что-то про реальное,а не про то,что он говорит? Начали СВО ради защиты ЛДНР,в итоге получаем по своей собственной территории,даже в Кремль прилетело,но продолжаем сопли жевать! "Специалисты" и новоявленные "соотечественники" оборзели в полную и хоть слово с его стороны про это сказано?В правительстве только и слышно,что мало завезли ушлёпков,а разве не он назначает и отвечает за них? Торгуем и раздаём бесплатно зерно,а в стране цены на неё ползут вверх,как и на многое другое! Так можно продолжать и дальше. Хоть чего-то в ответ есть?
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1 д.
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