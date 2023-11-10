Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мы дальше играем в советский интернационализм или начинаем думать о национальных интересах и своих людях

Мы дальше играем в советский интернационализм или начинаем думать о национальных интересах и своих людях

Вести.UZ Не пора ли завязывать с советской "дружбой народов" В магаданском поселке Ола задержали 37-летнего узбека-таксиста.

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Комментарии
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Наталия
Не только мигранты, но и многие наши российские, традиционно мусульманские республики,  стараются жить не по российским законам, а по своим законам ислама, становясь совсем не СВЕТСКИМИ &quot;государствами в государстве&quot;. Причем этот процесс идет по нарастающей, создавая реальную угрозу целостности России.. Реальные угрозы  существуют не только от внешних мигрантов, но и внутри страны.
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1 д.
Caltar
&quot;Всё произошедшее является логическим продолжением крестопада: если само государство стесняется христианских символов, то приезжие из Средней Азии и Закавказья тем более их терпеть не будут, толерантности и терпимости, а тем более уважения от них ждать не стоит.&quot;,зато как любят трындеть все о каком-то &quot;русском мире&quot;,особенно о зарубежном,в то время как внутри страны скоро ничего от него не останется! Скоро ВВП собирается в прямом эфире &quot;пообщаться&quot; с народом,но скорее всего ни одного слова о неприкасаемых &quot;специалистах&quot; и &quot;соотечественниках&quot; ,от туда же, не прозвучит,так как эта проблема в Кремле никого не трогает!.. Скоро выборы,всего чуть больше четырёх месяцев осталось,но от &quot;гаранта&quot; ни хрена не слышно ничего по этой проблемы или он не считает это за неё,а значит и нам не че об этом скулить? В России как бы никто кроме Бастрыкина,да парочки депутатов, и не занимается оборзевшими ушлёпками,а наоборот только крышуют их!
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1 д.
Caltar
Хоть чего-то в оправдание харанта можно услышать,что-то про реальное,а не про то,что он говорит? Начали СВО ради защиты ЛДНР,в итоге получаем по своей собственной территории,даже в Кремль прилетело,но продолжаем сопли жевать! &quot;Специалисты&quot; и новоявленные &quot;соотечественники&quot; оборзели в полную и хоть слово с его стороны про это сказано?В правительстве только и слышно,что мало завезли ушлёпков,а разве не он назначает и отвечает за них?  Торгуем и раздаём бесплатно зерно,а в стране цены на неё ползут вверх,как и на многое другое! Так можно продолжать и дальше. Хоть чего-то в ответ есть?
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1 д.

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