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Сийярто: Венгрия ищет решения для платежей «Росатому» по АЭС «Пакш-2»

Сийярто: Венгрия ищет решения для платежей «Росатому» по АЭС «Пакш-2»

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости о том, как страна ищет способы урегулирования финансовых расчетов с «Росатомом» в рамках строительства атомной станции «Пакш-2».

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