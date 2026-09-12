The Lancet Public Health: спорт снижает риск, а тяжелый физический труд — повышает

Ученые выяснили, что физическая активность по-разному связана с риском деменции: спорт и активный отдых защищают мозг, а тяжелый физический труд и активная дорога на работу, наоборот, могут повышать риск снижения когнитивных способностей.
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