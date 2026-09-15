Эксперт: ситуация со стратегической стабильностью в мире испытывает серьезный кризис с минувшего года

В последние годы режимы контроля над вооружениями в различных частях мира и режимы, сложившиеся в области стратегической стабильности, переживают достаточно серьёзный кризис.
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