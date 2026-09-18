Памфилова: злоумышленники используют тему мобилизации на выборах

На стартовавших выборах в России уже начались провокации - «трех дней не хватит, чтобы о них рассказать», например, сообщают о голосовании для мужчин в военкоматах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге, передает корреспондент RTVI.
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