"Подойди сюда": маршрутчики-мигранты мстят пассажирам, мешающим класть деньги в карман

TB

Tatyana Boyko

Хватит дурака валять! Запрещайте мигрантам возить людей! Они могут что угодно сделать, с ними страшно ездить! Они во время поездки все как один говорят по телефону и по видео даже! Пусть хоть один чиновник с ними проедет, вот тогда узнаете по чем лиха фунт!