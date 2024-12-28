Русский компас Фото: Zamir Usmanov/globallookpress. Приезжие водители придумали способ, как заработать себе на карман.
"Подойди сюда": маршрутчики-мигранты мстят пассажирам, мешающим класть деньги в карман
Комментарии
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Леонид
Сколько мусора в стране.
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5 час.
TB
Tatyana Boyko
Хватит дурака валять! Запрещайте мигрантам возить людей! Они могут что угодно сделать, с ними страшно ездить! Они во время поездки все как один говорят по телефону и по видео даже! Пусть хоть один чиновник с ними проедет, вот тогда узнаете по чем лиха фунт!
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4 час.
Алекс Сэм
Единственный рабочий вариант, чтобы навести порядок в любой сфере где вместо нас работают мигранты.
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36 мин.
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