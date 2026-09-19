Максимально открыт в паузу лишь «Зенит». «Спартак» и «Динамо» тренируются на базах, ЦСКА сыграет без зрителей, «быки» развлекутся с медиалигой

В воскресенье, 27 сентября, «Зенит» проведет в Китае товарищеский матч с командой «Шанхай Шеньхуа», который будет транслироваться в прямом эфире «Матч ТВ» (начало – в 14:55 мск).
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