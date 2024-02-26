Электросамокаты в России пока не будут регистрировать, пишет «Российская газета». На внесенный в Госдуму законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности правительство дало отрицательный отзыв, и профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить его в первом чтении.