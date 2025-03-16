Как установить розетку

Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине. 1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру.
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