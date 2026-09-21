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FiNE NEWS

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Сколько воды нужно пить в день? Врач раскрывает секреты правильного питания

Сколько воды нужно пить в день? Врач раскрывает секреты правильного питания

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди пьют по три литра воды в день, а другие уверены, что достаточно пары стаканов? Оказывается, универсальной нормы потребления воды для всех не существует, и врачи это подтверждают.

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