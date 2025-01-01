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Гастроэнтеролог назвал один доступный продукт, замедляющий старение

Гастроэнтеролог назвал один доступный продукт, замедляющий старение

Совет россиянам дал врач Владимир Логинов. Правильное питание помогает поддержать здоровье. А если добавить в рацион всего один продукт, можно замедлить старение, заявил гастроэнтеролог Владимир Логинов, пишет «Лента.

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