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Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы Ислам Махачев прикончил Дастина Порье во втором или третьем раунде

Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы Ислам Махачев прикончил Дастина Порье во втором или третьем раунде

Хабиб Нурмагомедов, член Зала славы UFC и бывший чемпион организации в легком весе, рассказал о предстоящем бое действующего обладателя титула в весовой категории до 70 кг Ислама Махачева против популярного американского бойца Дастина Порье.

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