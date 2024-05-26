Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы Ислам Махачев прикончил Дастина Порье во втором или третьем раунде

Хабиб Нурмагомедов, член Зала славы UFC и бывший чемпион организации в легком весе, рассказал о предстоящем бое действующего обладателя титула в весовой категории до 70 кг Ислама Махачева против популярного американского бойца Дастина Порье.
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