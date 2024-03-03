Что после Авдеевки? Возвращение Херсона и взятие Запорожья - таков план

Освобождение Авдеевки, бесспорно, является крупным тактическим успехом, но его нужно закрепить. Необходимы стратегические победы, какими могут стать возвращение Российской армии в Херсон или падение Запорожья.
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