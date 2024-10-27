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Политика как она есть

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Сербия может снять мораторий на исследования в атомной энергетике

Сербия может снять мораторий на исследования в атомной энергетике

Сербия может разрешить исследования по развитию атомной энергетики. Об этом заявил в интервью ТАСС министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович.

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