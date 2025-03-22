Из-за антироссийских санкций Германию охватила волна банкротств предприятий сельского хозяйства, заявил депутат Европарламента, член партии "Альтернатива для Германии" и общественного движения "Остановите санкции" Арно Бауземер на планерном заседании, сообщается на сайте движения "Остановите санкции".
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