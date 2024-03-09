Полковник Матвийчук: только большие поставки ракет Taurus помогут Украине

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что только крупные поставки дальнобойных ракет Taurus помогут Украине изменить ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) в свою пользу.
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