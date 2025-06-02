И. В. Славинский. Последний час броненосца «Князь Суворов» в Цусимском боюНачалоУтром 25 мая 1905 г. эскадра Рожественского направилась в Цусимский пролив (120 лет Цусимскому сражению).
Цусимская трагедия
Комментарии
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Геннадий Ларионов
Интересный разбор !!! Не отписана одна важная деталь, японцы модернизировали или заменили свои орудия, использовали другие пороха и снаряды, англичане в этом помогли. В результате, они просто могли расстреливать наши корабли с более дальнего расстояния , чем могли стрелять наши орудия. Модернизация вооружения была проведена на бумаге, а деньги разворованы .
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7 час.
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