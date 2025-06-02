Цусимская трагедия

Геннадий Ларионов

Интересный разбор !!! Не отписана одна важная деталь, японцы модернизировали или заменили свои орудия, использовали другие пороха и снаряды, англичане в этом помогли. В результате, они просто могли расстреливать наши корабли с более дальнего расстояния , чем могли стрелять наши орудия. Модернизация вооружения была проведена на бумаге, а деньги разворованы .