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ТАСС: к годовщине СВО в Генассамблее ООН вынесут на голосование антироссийскую резолюцию

ТАСС: к годовщине СВО в Генассамблее ООН вынесут на голосование антироссийскую резолюцию

К 24 февраля, годовщине начала специальной военной операции России на Украине, будет вынесена на голосование в Генеральной ассамблее ООН антироссийская резолюция.

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