ТАСС: к годовщине СВО в Генассамблее ООН вынесут на голосование антироссийскую резолюцию

К 24 февраля, годовщине начала специальной военной операции России на Украине, будет вынесена на голосование в Генеральной ассамблее ООН антироссийская резолюция.
Популярные статьи
- Под Артёмовском ликвидирован обладатель черного пояса по карате, боевик “Азова”* Тарас Стахов
- ВС России применили новую тактику ударов по объектам Украины: обман украинских ПВО и катера-камикадзе
- «Словно грибы “вырастают”»: военкор Руденко рассказал, почему необученных бойцов ВСУ российские военные называют “грибы” или “однодневки”
Свежие комментарии