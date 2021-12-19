Халявщицы: как дочки мечтают отобрать квартиры у своих родных матерей Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Всё-таки, хорошо кто может, пусть в ипотеку, купить собственное жильё, если не может, то неплохо выселить из её же квартиры родную мать.
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