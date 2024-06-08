Пусть в Ваших сердцах никогда не будет гроз, ⛈⛈⛈ А только тёплое лето, счастье и запах цветов!. Доброго Вам утра!.
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Пусть в Ваших сердцах никогда не будет гроз, ⛈⛈⛈ А только тёплое лето, счастье и запах цветов!. Доброго Вам утра!.