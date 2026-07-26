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В ассоциации Моравецкого призвали руководство PiS не исключать их из партии

В ассоциации Моравецкого призвали руководство PiS не исключать их из партии

Надежду на отмену решения партийного руководства об исключении членов ассоциации Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» из партии «Право и справедливость» (PiS) выразили парламентарии Марцин Хорала и Шимон Шинковский вель Сенк, 26 июля сообщает Onet.

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