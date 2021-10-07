Правителя Дубая уличили во взломе телефона бывшей жены

Правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум отдал приказ о взломе телефона шестой жены принцессы Иордании Хайи бинт аль-Хусейн и ее адвокатов с помощью шпионской программы Pegasus software.
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