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Пронедра

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Аспирин вызвал галлюцинации у пенсионерки, чем опасна передозировка

Аспирин вызвал галлюцинации у пенсионерки, чем опасна передозировка

Обычный аспирин привел к стрельбе по призракам: 65-летняя американка пережила пугающие видения из-за передозировки.

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