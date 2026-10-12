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Роман Русинов рассказал о рисках в гонках

Роман Русинов рассказал о рисках в гонках

Можно влететь в стену и не почувствовать (но только если ты профессионал) Чемпион мира по гонкам на выносливость, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» и основатель бренда суперкаров Rossa Роман Русинов рассказал почему люди идут на риск, как принимаются решения, когда на размышления остаются доли секунды, и какую роль в гонках играет доверие к команде.

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