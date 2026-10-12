Роман Русинов рассказал о рисках в гонках

Можно влететь в стену и не почувствовать (но только если ты профессионал) Чемпион мира по гонкам на выносливость, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» и основатель бренда суперкаров Rossa Роман Русинов рассказал почему люди идут на риск, как принимаются решения, когда на размышления остаются доли секунды, и какую роль в гонках играет доверие к команде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым