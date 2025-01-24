Заступившая на пост временного председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Финляндия оперирует ошибочным восприятием первопричин кризиса доверия на пространстве организации и руководствуются ложным пониманием причин конфликта на Украине.
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